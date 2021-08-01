المرشح الألماني لخلافة ميركل يهدد بفرض عقوبات على روسيا.. والسبب

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وقال لاشيت في تصريحات صحفية: "إذا اتخذت روسيا مرة أخرى إجراءات عدوانية ضد أوكرانيا، فإن ألمانيا ستتخذ إجراءات على المستوى الوطني وتدعو إلى فرض عقوبات عليها في إطار الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "هذه هي الطريقة التي ستمنع بها ألمانيا روسيا من استخدام خط الغاز سلاحا جيوسياسي".

وتابع: "اتفاقية خط الأنابيب بين الولايات المتحدة وألمانيا توفر أداة يمكن بواسطتها تحميل روسيا مسؤولية الأنشطة التدميرية بشكل مشترك... سيادة وأمن أوكرانيا يجب أن يكونا من أولويات السياسة الخارجية الألمانية".

و"السيل الشمالي 2"، هو خط أنابيب مكتمل بنسبة 99% من روسيا إلى ألمانيا وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

وعارضت الولايات المتحدة بنشاط بنائه، مروجة للغاز الطبيعي المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، كما مانعت المشروع بشدة أوكرانيا وبولندا اللتان تعتبران المشروع "أداة جيوسياسية في يد موسكو"، التي تشدد بدورها على الطابع الاقتصادي البحبت له.

وفرضت واشنطن عقوبات أربع مرات في محاولة لإحباط المشروع الذي يشارف إنجازه حيث من المتوقع تدشينه أواخر الشهر الجاري.

وأصدرت برلين وواشنطن بيانا مشتركا بشأن المشروع، أكدتا فيه على "أنه من الضروري من أجل إتمام خط أنابيب الغاز ضمان استمرار إمدادات الوقود من روسيا عبر أوكرانيا بعد عام 2024، فيما تعهدت ألمانيا بالسعي لفرض عقوبات من بروكسل على موسكو إذا استخدمت صادرات الطاقة أداة للتأثير".

ودعت موسكو مرارا إلى "الكف عن تسييس المشروع، مذكرة بأن خط أنابيب الغاز مفيد لروسيا والاتحاد الأوروبي"، مشددة على أنها "لم تستخدم أبدا موارد الطاقة أداة للضغط".