لماذا يعوّل السودان على الدور الجزائري لحل النزاعات مع اثيوبيا؟

العالم- مراسلون

العمامرة في السودان عقب زيارة لاثيوبيا لجسر الهوة بين البلدين عبر مبادرة من الرئيس الجزائري تحمل في طياتها الترتيب للقاء مباشر بين السودان ومصر واثيوبيا بشأن سد النهضة الاثيوبي.

لقاءات وزير الخارجية الجزائري بقيادات الحكومة السودانية جري خلالها تقييم لسنوات من العلاقات بين السودان والجزائر والتركيز على فتح آفاق جديدة ورحبة للشراكة بين البلدين والمساهمة في حل النزاعات عبر المحيط الافريقي.

ويعول السودان على الدور الجزائري في حل النزاعات مع دولة اثيوبيا لما تمتلكه الجزائر من تجارب سابقة في حل العديد من النزاعات بين الدول الأفريقية.

وتقود الجزائر حملة دبلوماسية في اطار دول الاتحاد الافريقي لطرد الكيان الاسرائيلي من الاتحاد بصفة مراقب.

وذكرت مصادر اعلامية جزائرية ان الجزائر اتفقت مع ثلاث عشرة دولة افريقية لتشكيل فريق افريقي لرفض قرار ادخال الكيان الاسرائيلي في الاتحاد حفاظًا على مبادئه ودعما للدولة الفلسطينية. وقالت جنوب افريقيا انها تشعر بصدمة جراء هذا القرار الجائر وغير المبرر.