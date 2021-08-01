الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

لماذا يعوّل السودان على الدور الجزائري لحل النزاعات مع اثيوبيا؟

الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

تأتي زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة للسودان في ظل توتر في العلاقات بين السودان واثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي والنزاعات علي منطقة الفشقة على الحدود بين البلدين.

العالم- مراسلون

العمامرة في السودان عقب زيارة لاثيوبيا لجسر الهوة بين البلدين عبر مبادرة من الرئيس الجزائري تحمل في طياتها الترتيب للقاء مباشر بين السودان ومصر واثيوبيا بشأن سد النهضة الاثيوبي.

لقاءات وزير الخارجية الجزائري بقيادات الحكومة السودانية جري خلالها تقييم لسنوات من العلاقات بين السودان والجزائر والتركيز على فتح آفاق جديدة ورحبة للشراكة بين البلدين والمساهمة في حل النزاعات عبر المحيط الافريقي.

ويعول السودان على الدور الجزائري في حل النزاعات مع دولة اثيوبيا لما تمتلكه الجزائر من تجارب سابقة في حل العديد من النزاعات بين الدول الأفريقية.

وتقود الجزائر حملة دبلوماسية في اطار دول الاتحاد الافريقي لطرد الكيان الاسرائيلي من الاتحاد بصفة مراقب.

وذكرت مصادر اعلامية جزائرية ان الجزائر اتفقت مع ثلاث عشرة دولة افريقية لتشكيل فريق افريقي لرفض قرار ادخال الكيان الاسرائيلي في الاتحاد حفاظًا على مبادئه ودعما للدولة الفلسطينية. وقالت جنوب افريقيا انها تشعر بصدمة جراء هذا القرار الجائر وغير المبرر.

روابط ذات صلة

وزيرة خارجية السودان تحمل نظيرها الجزائري ردها على رسالة إثيوبيا

وزير الخارجية الجزائري يصل السودان لبحث ازمة سد النهضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اكتشاف الجين المسؤول عن السكتة الدماغية الاكثر شيوعا عند الطفال

رباع قطري يحصد أول ميدالية ذهبية لبلاده

استمرار الاحتجاجات في ميانمار بعد 6 أشهر من الانقلاب

برلماني ايراني: المواقف الفرنسية الأخيرة لا قيمة لها

بلينكن يشارك في اجتماع وزاري لدول 'آسيان' الأسبوع المقبل

أمريكا تخفض عدد موظفي مقارها الدبلوماسية لدى روسيا