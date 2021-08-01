الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

ايران تشيّد مصنعا للحديد الاسفنجي للصين

ايران تشيّد مصنعا للحديد الاسفنجي للصين
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

قام الخبراء الايرانيون بتشييد وتشغيل أول مصنع لانتاج الحديد الاسفنجي في الصين.

العالم - ايران

وتعد الصين الأولى في العالم في انتاج الفولاذ، إلا أنها لجأت الى الخبراء الايرانيين لانتاج الحديد الاسفنجي لتجاوز الأضرار التي يمكن أن يتركها الانتاج العادي للحديد على البيئة.

والحديد الأسفنجي هو اسم يطلق على الحديد المختزل عن طريق عملية الاختزال المباشر ويسمى بالاسفنجي نظرا لأنه يتم انتزاع جزيئات الأوكسجين من أكاسيد الحديد فيكون تركيبه الداخلي أشبه بالأسفنج.

تبلغ نسبة الحديد في الحديد الاسفنجي حوالي 98% ويعتبر الحديد الأسفنجي منتج وسيط في صناعة الحديد والصلب حيث يدخل إلى أفران القوس الكهربي كمادة خام و يتم صهره وإضافة بعض العناصر السبائكية مثل التيتانيوم والفانديوم والمنغنيز من أجل اكساب الصلب الخواص الميكانيكية المطلوبة.

روابط ذات صلة

ايران تشارك في اطفاء حرائق تركيا

تجارة ايران الخارجية تسجل 29 مليار دولار

زنجان الايرانية تصدر 112 مليون دولار من البضائع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تعرف على متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة؟

ايران تشيّد مصنعا للحديد الاسفنجي للصين

احتجاجات واسعة في فرنسا ضد تصريح 'المرور الصحي'

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بحكومة 'طالبان' إن استولت على السلطة بالقوة

ايران تشارك في اطفاء حرائق تركيا

شاهد هاشتاغ.. هل تلقى المشيشي علقة ساخنة؟ وعلى يد مَنْ؟