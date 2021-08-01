ايران تشيّد مصنعا للحديد الاسفنجي للصين

العالم - ايران

وتعد الصين الأولى في العالم في انتاج الفولاذ، إلا أنها لجأت الى الخبراء الايرانيين لانتاج الحديد الاسفنجي لتجاوز الأضرار التي يمكن أن يتركها الانتاج العادي للحديد على البيئة.

والحديد الأسفنجي هو اسم يطلق على الحديد المختزل عن طريق عملية الاختزال المباشر ويسمى بالاسفنجي نظرا لأنه يتم انتزاع جزيئات الأوكسجين من أكاسيد الحديد فيكون تركيبه الداخلي أشبه بالأسفنج.

تبلغ نسبة الحديد في الحديد الاسفنجي حوالي 98% ويعتبر الحديد الأسفنجي منتج وسيط في صناعة الحديد والصلب حيث يدخل إلى أفران القوس الكهربي كمادة خام و يتم صهره وإضافة بعض العناصر السبائكية مثل التيتانيوم والفانديوم والمنغنيز من أجل اكساب الصلب الخواص الميكانيكية المطلوبة.