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للمرة الأولى.. ملك المغرب يتلقى رسالة من ملك اسبانيا

للمرة الأولى.. ملك المغرب يتلقى رسالة من ملك اسبانيا
الأحد ٠١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

تلقى الملك المغربي محمد السادس رسالة تهنئة من الملك الإسباني فيليبي السادس بمناسبة "عيد العرش".

العالم - المغرب

وأعرب الملك فيليبي السادس في رسالته باسمه الخاص واسم الحكومة والشعب الإسبانيين، عن "أحر التهاني وأطيب المتمنيات بالرفاه للملك محمد السادس وللأسرة الملكية المغربية".

وأشار إلى أنه "يغتم هذه المناسبة للتأكيد للملك محمد السادس على الصداقة العميقة المشتركة"، معربا عن ” أطيب تمنيات الشعب الإسباني بالصحة والازدهار للشعب المغربي الصديق العزيز".

وهذه الرسالة هي الأولى منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، على خلفية استقبال إسبانيا لزعيم "جبهة البوليساريو" ابراهيم غالي لتلقي العلاج بعد إصابته بفيروس كورونا، وموقف مدريد من قضية الصحراء.

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