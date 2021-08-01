فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة

العالم - ليبيا

وقالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 التي تدعمها الأمم المتحدة في بيان إنه تم فتح الطريق اعتبارا من الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. واللجنة مؤلفة من ممثلين عن قوات خليفة حفتر وعن قوات متمركزة في الغرب تدعم الحكومات التي مقرها طرابلس.

وتم قطع الطريق، الذي يمتد بطول الساحل الليبي في الجزء الأكثر اكتظاظا بالسكان من البلاد، بين مدينتي مصراتة وسرت حيث استقرت خطوط المواجهة الصيف الماضي.

وقالت اللجنة إن الطريق لن يكون مفتوحا أمام التحركات العسكرية.

ويشمل اتفاق وقف إطلاق النار أيضا بعض الخطوات التمهيدية لانسحاب المقاتلين الأجانب لكن هذا الجزء لم ينفذ بعد.

وعكس تأخر فتح الطريق الساحلي العقبات الأخرى التي تواجهها الجهود المدعومة من الأمم المتحدة لحل الصراع الليبي بتطبيق كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وإجراء انتخابات واتخاذ خطوات لتوحيد المؤسسات الاقتصادية في البلاد.

وعلى الرغم من النكسات والشكوك التي تساور الكثير من الليبيين في نتيجة الجهود المبذولة لحل الصراع، من المفترض أن يحدث فتح الطريق فرقا فوريا في حياة الأشخاص الذين اضطروا سابقا لاستخدام الطائرات أو القيام برحلات برية طويلة وشاقة.

وتولت حكومة الوحدة الوطنية السلطة في مارس/ آذار بعد تشكيلها بمساعدة الأمم المتحدة هذا العام وصدق عليها البرلمان المنقسم الموجود في شرق البلاد.

لكن منذ تلك الخطوة لم يكن هناك اتفاق يذكر على خطوات أساسية للمضي قدما في تنفيذ باقي البنود بما يشمل الأسس الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول وميزانية حكومة الوحدة الوطنية.