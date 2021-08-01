استهداف السفينة الاسرائيلية وورطة تنفيذ التهديد بالرد

العالم - خاص بالعالم

وقال اللقيس في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية لو اتهم كيان الاحتلال مجموعة أو حزب صغير في المنطقة لكان الرد عليه اهون، لكن حينما يتهم الاحتلال ايران، يعني انه لايريد ولايستطيع الرد، فان الاحتلال، قد توسل الی جميع العالم للتخلص من صواريخ المقاومة ووقف هجماتها من غزة، فكيف يمكن ان يورط نفسه في حرب مع دولة كبری كإيران.

وأكد ان محور المقاومة ينتظر وبفارغ الصبر أن ترتكب الولايات المتحدة أو "اسرائيل" خطوة غبية في هذا المجال كي يرد عليهما.

وأوضح اللقيس ان الاحتلال الاسرائيلي أجبن من أن يقوم بأي عملية رد مباشر علی الجمهورية الاسلامية.

ورد الباحث السياسي اتهام ايران باستهداف السفينة الاسرائيلية، مؤكداً ان ايران لديها القدرة والشجاعة والكفاءة العالية جداً بتبني أي عمل تقوم به وهي فعلت ذلك حينما قصفت الاميركي وليس الاسرائيلي واعلنت اننا نحن من ضربنا، وهي المرة الاولی التي تتجرأ فيها دولة وليس ميليشيا أو تنظيم ان تقصف الجيش الاميركي وتتبنی العملية ولايجرؤ الاميركي علی الرد.

وتعرضت يوم الخميس، سفينة "ميرسر ستريت" التابعة لشركة الشحن "زودياك" التي تديرها عائلة عوفر الإسرائيلية لهجوم في خليج عمان، أسفر عن مقتل إثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

وتعود الكيان الاسرائيلي باتهام ايران، بعد كل حادث يقع لسفينة ذات صلة بالكيان.