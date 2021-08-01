فوائد باهرة لعشبة حليب الشوك .. تعرف عليها

فوائد عشبة حليب الشوك

1- تدخل في الوصفات العلاجية المتنوعة التي تساعد في تطهير الكبد من السموم .

2- تحتوي عشبة الشوك على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى المركبات المفيدة، ومنها : مركبات البيوفلافونويدات والسيليمارين واليولي أستلين والسلسديانين .

3- تحتوي على مادة السليمارين التي تساعد في الحد من التلف والضرر الموجود في الكبد، والذي يسببه التناول المفرط للكحوليات.

4- يتم استخدام العشبة في علاج الصدفية و في عملية إدرار الحليب للام المرضعة.

5- يعتبر علاج رائع لعلاج الاكتئاب النفسي و يساعد في تأخر ظهور أعراض الشيخوخة و ومظاهر التقدم في العمر.

6- تعمل على المحافظة على نضارة البشرة و تجديد شبابها و يقلل من فرط نمو الجلد .

7- يعتبر معالج فعال في حالات التهابات بطانة الرحم.

8- تستخدم في علاج البروستات و مقوي ومنشط للجسم .

9-يعالج انسداد الكبد والطحال و حصى المرارة أيضا .

على الرغم من الفوائد الكثيرة و الرائعه لـعشبة حليب الشوك و لكن بالمقابل لها بعض الأضرار

أضرار عشبة حليب الشوك

1- من الممكن أن تسبب عشبة حليب الشوك مشاكل في البطن و انتفاخات القولون و الاسهال .

2- قد يحدث أحيانا تفاعل بينها وبين هرمون الاستروجين فتؤثر و تؤذي بطانة الرحم .

3- تسبب أحيانا انخفاض في نسبة السكر في الدم .

4- تتفاعل مع أنواع من الأدوية و من بينها دواء الكوليسترول