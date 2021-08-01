فوائد باهرة لعشبة حليب الشوك .. تعرف عليها

فوائد عشبة حليب الشوك
1- تدخل في الوصفات العلاجية المتنوعة التي تساعد في تطهير الكبد من السموم .
2- تحتوي عشبة الشوك على العديد من الفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى المركبات المفيدة، ومنها : مركبات البيوفلافونويدات والسيليمارين واليولي أستلين والسلسديانين .
3- تحتوي على مادة السليمارين التي تساعد في الحد من التلف والضرر الموجود في الكبد، والذي يسببه التناول المفرط للكحوليات.
4- يتم استخدام العشبة في علاج الصدفية و في عملية إدرار الحليب للام المرضعة.
5- يعتبر علاج رائع لعلاج الاكتئاب النفسي و يساعد في تأخر ظهور أعراض الشيخوخة و ومظاهر التقدم في العمر.
6- تعمل على المحافظة على نضارة البشرة و تجديد شبابها و يقلل من فرط نمو الجلد .
7- يعتبر معالج فعال في حالات التهابات بطانة الرحم.
8- تستخدم في علاج البروستات و مقوي ومنشط للجسم .
9-يعالج انسداد الكبد والطحال و حصى المرارة أيضا .
على الرغم من الفوائد الكثيرة و الرائعه لـعشبة حليب الشوك و لكن بالمقابل لها بعض الأضرار
أضرار عشبة حليب الشوك
1- من الممكن أن تسبب عشبة حليب الشوك مشاكل في البطن و انتفاخات القولون و الاسهال .
2- قد يحدث أحيانا تفاعل بينها وبين هرمون الاستروجين فتؤثر و تؤذي بطانة الرحم .
3- تسبب أحيانا انخفاض في نسبة السكر في الدم .
4- تتفاعل مع أنواع من الأدوية و من بينها دواء الكوليسترول