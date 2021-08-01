الخطيب: الاعتداء على موكب تشييع شبلي إجرام

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أعرب نائب رئيس "​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​" العلامة الشيخ ​علي الخطيب​، عن استنكاره بشدّة "جريمة اغتيال المظلوم علي شبلي، والاعتداء على موكب التشييع في إجرام موصوف وعمل مشبوه، يهدف إلى إحداث فتنة ينبغي وأدها واجتثاث عناصرها، ولا سيّما أنّها تتماهى مع الاعتداءات الهمجيّة الّتي تستهدف ترويع الآمينين والسالكين للطريق الساحلي".

وطالب في بيان، ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ بـ"التحرّك السريع لضبط الأمن وعدم السماح لعناصر الفتنة بالتسلّل إلى ساحتنا الداخليّة والعبث بالاستقرار الوطني، ممّا يستدعي الحزم في ملاحقة المجرمين والمحرّضين والمشاركين وإنزال أقسى العقوبات بحقّهم، ليكونوا عبرةً لمَن تسول له نفسه قتل المواطنين وتعريض أمنهم للخطر".