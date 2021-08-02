القسام بذكرى اختفاء جولدين: لا معلومة واحدة دون دفع الثمن

العالم - فلسطين

وكتبت الكتائب على موقعها الإلكتروني "ومع مرور 7 أعوام على معركة العصف المأكول، وما أخفته في طيّاتها وصندوقها الأسود من معلومات، يبقى العدو في حيرة من أمره".

وأوضحت أن العدو "يحاول بكل ما يملك من أجهزة تقنية واستخباراتية الوصول إلى معلومة واحدة، عن حياة ومصير جنوده في غزة، ولكن أنّى له ذلك إلا بدفع الثمن".

وقبل 7 أعوام، وبتاريخ 1 أغسطس (اليوم الـ26 من معركة العصف المأكول)، وهي تسمية المقاومة لعدوان 2014 فُقد الضابط هدار جولدين شرق رفح.

وكان ذلك بعد تصدي مجموعة من كتائب القسام لقوة إسرائيلية توغلت بعمق يزيد على كيلومترين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأوقع القسام في صفوف القوة الإسرائيلية المتوغلة قتلى وجرحى، واعترف الاحتلال وقتها بفقده أحدَ جنوده في العملية.

وبعد سنوات عرضت الكتائب صورةً لأربعة ضباط وجنود أسرى لديها، كان منهم الضابط هدار جولدين.

وقال الناطق العسكري باسمها: "لن يتم الحصول على أيّ معلومات عن مصير الجنود، إلّا عبر دفع استحقاقاتٍ وأثمانٍ واضحة، قبل المفاوضات، وبعدها".

وفجر الجمعة الموافق 1/ 8/ 2014م، توغلت قوات الاحتلال (مستغلةً الحديث عن وقف إطلاق النار الإنساني المفترض) ليلاً بعمق يزيد على كيلومترين شرق رفح.

وقال القسام: إنه جرى التصدي لها والاشتباك معها من أحد كمائن المجاهدين التي كانت في المكان نفسه.

وبدأ الاشتباك قرابة الساعة السابعة صباحاً -أي قبل وقت دخول التهدئة المفترضة- في حين صبّت طائرات الاحتلال ومدفعيته نيرانها على المدنيين بعد الساعة العاشرة صباحاً في خرقٍ فاضحٍ لهذه التهدئة بدعوى بحث العدو عن جنديّ مفقودٍ.

وخلال تلك المدّة أكد القسام أنه لا علم له بموضوع الجندي المفقود ولا بمكان وجوده أو ظروف اختفائه.