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الصحة الايرانية: اكثر من 37 ألف إصابة و411 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اكثر من 37 ألف إصابة و411 وفاة جديدة بكورونا
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٩ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 73189 إصابة و411 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت اكثر من 13 مليون جرعة.

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأحد ولغاية ظهر اليوم الأثنين تم تسجيل 37189 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و940 ألفا و708 إصابات مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4317 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5607 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و404 آلاف و533 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 411 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 91407 حالات وفاة.

وتلقى حتى الآن 10.285.494 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وتلقى 2.795.680 الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 13.081.174 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 26 مليونا و39 ألفا و450 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 285 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة.

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