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كوريا الشمالية ترسل معلومات تفصيلية حول قوارب الصيد غير القانونية

كوريا الشمالية ترسل معلومات تفصيلية حول قوارب الصيد غير القانونية
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر حكومية بكوريا الجنوبية بأن كوريا الشمالية أرسلت تفاصيل إلى الجنوب حول قوارب الصيد غير القانونية بالبحر الأصفر عبر الخطوط العسكرية التي تم استئناف عملها الأسبوع الماضي.

العالم _ أوروبا

وقال المصدر، اليوم الاثنين،: "أرسلت كوريا الشمالية رسالة عبر الفاكس في التاسعة صباح كل يوم، بتفاصيل قوارب الصيد الأجنبية التي تقوم بعمليات الصيد بشكل غير قانوني في البحر الأصفر، بما يشمل أرقامها ومواقعها الحالية".

وأضاف: "أرسلنا بدورنا رسالة بمعلوماتنا إلى الشمال، كان هناك اختلاف ضئيل بين ما توصل إليه الجانبان. تلك المعلومات تساهم في منع الاشتباكات العرضية في البحر الأصفر".

من جانبها أفادت وزارة الدفاع الكوروية الجنوبية بأن الكوريتين تجريان مكالمتين دوريتين منتظمتين في التاسعة صباحا والرابعة عصرا يوميا منذ استئناف الخطوط الساخنة.

وقد استأنف الطرفان الأسبوع الماضي عمل جميع خطوط الاتصال عبر حدود البلدين، بما يشمل الخطوط العسكرية، وذلك بعد 13 شهرا من قيام بيونغ يانغ بقطعها من جانب واحد، احتجاجا على المنشورات المناهضة لنظامها التي يتم إرسالها من الجانب الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية.

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