40 يوما على اغتيال السلطة نزار بنات والعدالة المفقودة!

العالم-فلسطين

تلك العدالة التي عمل على تعزيزها نزار بنات، يرافقها بحثاً عن الحرية، إلا أن صوته الحر غيبته أجهزة أمن السلطة بقرار سياسي وأمني.

ومع مرور 40 يومًا على اغنيال بنات، عرض "المركز الفلسطيني للإعلام" هذا الانفو فيديو، الذي يستعرض الحراك الحقوقي الذي تقوده العائلة.

واستضاف المركز في مقابلة سابقة، غسان بنات شقيق الشهيد نزار، مؤكداً أن العائلة عملت على مأسسة العمل الحقوقي حتى تحقيق العدالة لنزار والشعب الفلسطيني.

وكانت قوة أمنية مشتركة من جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي التابعين للسلطة في رام الله، قد اغتالا الناشط المعارض نزار بنات، بعد اقتحام المنزل الذي كان فيه، إذ تعرض للضرب المبرح بأدوات خشنة، على مدار عدة ساعات، قبل أن ينقل جثة هامدة إلى أحد مستشفيات المدينة.

وأدت حادثة اغتيال بنات إلى موجة غضب عارمة في الشارع الفلسطيني، بالإضافة إلى ردود فعل وإدانات من مؤسسات حقوقية، ودولية، وسط دعوات بضرورة التحقيق في ملابسات الحادثة وتقديم الجناة إلى المحاكمة.