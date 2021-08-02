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كوريا الشمالية تعرض صورة لصاروخ باليستي عابر للقارات

كوريا الشمالية تعرض صورة لصاروخ باليستي عابر للقارات
الإثنين ٠٢ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

نشرت كوريا الشمالية، مقطع فيديو، يظهر "ما يبدو أنه صاروخ باليستي عابرا للقارات يطلق من ناقلة قاذفة نصب (TEL)"، بحسب وكالة "يونهاب".

العالم _ أسيا و الباسفيك

وبين مقطع الفيديو صاروخا باليستيا عابرا للقارات، يفترض أن يكون هواسونغ-15"، يقلع من ناقلة قاذفة نصب، كما عرض التلفاز الشمالي الحكومي اللقطات خلال تغطية حفل موسيقي للمشاركين في أول ورشة عمل للقادة العسكريين، بحسب "يونهاب".

وأفادت "يونهاب" نقلا عن مراقبين قولهم إن "اللقطات قد تكون مفبركة، لأن الشمال اختبر صاروخ "هواسونغ-15" مرة واحدة في نوفمبر من عام 2017، وفي ذلك الوقت تم إطلاق الصاروخ من منصة إطلاق مثبتة على الأرض، ولن يجرى اختبار إضافي دون أن تتم ملاحظته".

وصرحت وكالة الاستخبارات الدفاعية في كوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي بأنه "لا يعتقد أن كوريا الشمالية قادرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات من مركبة من نوع TEL".

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كوريا الشمالية تعرض صورة لصاروخ باليستي عابر للقارات

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