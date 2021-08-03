الصحة الايرانية: اكثر من 39 ألف إصابة و378 وفاة جديدة بكورونا

العالم- ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأثنين ولغاية ظهر اليوم الثلاثاء تم تسجيل 39019 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3 ملايين و939 ألفا و727 إصابة مؤكدة.

واوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 4838 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 5793 شخصا من المصابين بفيروس كورونا مازالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 3 ملايين و424 ألفا و650 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 378 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 91785 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 10.741.956 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 2.844.250 الجرعة الثانية ، وبلغ إجمالي عدد اللقاحات 13.586.206 جرعات.



واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 26 مليونا و99 ألفا و787 إختبارا للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 285 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 110 مدن، والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 53 مدينة.