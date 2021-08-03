شاهد.. العميد يحيى سريع يتفقد أحوال المقاتلين في ناطع ونعمان

العالم - اليمن

وخلال الزيارة استمع العميد سريع من الى إيضاحات عن طبيعة وسير العمليات القتالية وخارطة الانتشار العملياتي للقوات المسلحة اليمنية مشيداً بالمواقف الوطنية والانتصارات البطولية المشرفة التي حققها المرابطون من أبناء الجيش واللجان الشعبية في جبهات البيضاء والتي تكللت بالنصر المؤزر ضد مرتزقة العدوان وعناصر تنظيم القاعدة وداعش في مديريتي نعمان وناطع في العملية الثانية من عملية النصر المبين.

واشاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة بالمواقف الشعبية المساندة للجيش واللجان الشعبية والتي اسهمت في تحرير مناطق واسعة خلال عملية النصر المبين في العمليتين الاولى والثانية موضحا ان هذه العمليات النوعية تؤكد المقدرة العالية لابطال قواتنا المسلحة واللجان الشعبية في تنفيذ وإدارة المعارك الخاطفة والعمليات النوعية في مختلف الظروف.

123



كما حيا العميد سريع المواقف الوطنية لمشايخ وقبائل البيضاء الأبية الذين يقفون الى جانب وطنهم ويساندون ابطال القوات المسلحة والامن واللجان الشعبية في مواجهة الغزاة والمعتدين.

ومن عقبة القنذع المطلة علي بيحان ادلى العميد سريع بتصريح اكد فيه ان عمليات قواتنا المسلحة واللجان الشعبية مستمرة حتى تطهير كامل الأراضي اليمنية من دنس الغزاة والمعتدين.

وجدد العميد سريع الدعوة لمن تبقى من المغرر بهم ممن لازالوا يقفون في صف العدوان إلى العودة الى الصف الوطني والاستفادة من قرار العفو العام وترك الغزاة والمحتلين يواجهون مصيرهم المحتوم على أيدي المرابطين من الجيش واللجان الشعبية المسنودين بأحرار القبائل من مختلف المناطق والمحافظات على امتداد خارطة الجمهورية اليمنية.

الى ذلك تفقد العميد سريع مواقع المقاتلين في شبكة القندع المطلة على العبدية ومراد مؤكداً ان المعركة مستمرة طالما استمر العدوان والحصار وان امام قواتنا المسلحة خيارات مفتوحة ومفاجآت لم يتوقعها العدو.

كما ثمن العميد سريع الأدوار الوطنية لمشايخ وقبائل مراد والعبدية الاحرار الرافضين للعدوان والذين يفقون الى جانب وطنهم وشعبهم داعياً مشايخ وقبائل العبدية ومراد الى الإبلاغ عن تواجد العناصر الإرهابية الفارين من جبهات المواجهة.