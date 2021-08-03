الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الإتصالات من منصبيهما

العالم - مراسلون

الإاتحاد العام التونسي للشغل أعلن انه بصدد إعداد خارطة طريق لاقتراحها على رئيس الدولة.

فيما رجح متابعون ان قيس سعيد لا يريد الافصاح عن خطته حتى لا يقع افشالها من المعارضين للاجراءات، التي اعلن عنها مساء 25من الشهر الماضي.

حركة النهضة التي تواجه محتجين من داخلها يطالبون بحل المكتب التنفيذي، والتخلي عن القيادة الحالية أعلنت استعدادها لتقديم تنازلات قد تشمل عدم المشاركة في الحكومة والتخلي عن رئاسة البرلمان شرط رفع تعليق اعمال البرلمان.

وضع دقيق في تونس يتطلب وعيا بمصلحة البلاد من الجميع.

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