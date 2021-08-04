الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

واشنطن ترفض اعتبار ما جرى في تونس انقلابا

واشنطن ترفض اعتبار ما جرى في تونس انقلابا
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الوضع في تونس غير مستقر، وأن تركيز بلاده منصب على حث القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة العاجلة للحكم ‏الديمقراطي الطبيعي.‏

العالم-تونس

وقال المتحدث ردا على سؤال حول ما إذا كان يعتبر ما حصل في تونس مؤخرا "انقلابا": "الوضع هناك زئبقي وتركيزنا منصب على تشجيع القادة التونسيين على الالتزام بالدستور والعودة سريعا إلى الحكم الديمقراطي الطبيعي".

وأضاف: "في بعض الأحيان الأمر الأهم من مسألة التسمية وهو العمل المهم لدعم تونس في عودتها إلى مسارها الديمقراطي".

وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخرا قرارا بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي في سلسلة من الإجراءات الاستثنائية.

واستند الرئيس التونسي إلى الفصل 80 في الدستور لتولي كامل السلطات، بعد أشهر من التأزم السياسي على وقع تفش كبير لوباء كوفيد-19، والوضع الاقتصادي.

روابط ذات صلة

الرئيس التونسي يقيل وزيري المالية وتكنولوجيات الإتصالات من منصبيهما

تونس.. البحث عن خريطة الطريق لإدارة المرحلة المقبلة

تونس: سعيد يعفي وزراء من مهامهم ويعين وزراء جدد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن ترفض اعتبار ما جرى في تونس انقلابا

البنتاغون: سنواصل توجيه الضربات الجوية في أفغانستان

نجاح اختبارات غواصة نووية روسية جديدة في البحر الأبيض

العميد شكارجي: لدى قواتنا إشراف تام على التحركات المشبوهة وجاهزة للرد

ظلام دامس في مطار بغداد... مسؤولون يوضحون

على خلفية سد النهضة... جزر القمر تستدعي سفيرها في القاهرة