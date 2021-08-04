اليمن.. احتجاز سفينة نفطية جديدة

العالم - اليمن

وأوضح المتوكل أن تحالف العدوان احتجز السفينة (كلوديا غاز) التي تحمل كمية 8,437 طن من مادة الغاز على الرغم من طابعها الإنساني وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

كانت شركة النفط قد أكدت في وقت سابق، اليوم أن تحالف العدوان يحتجز 3 سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة الغاز ، وسفينتين نفطيتين بحمولة إجمالية تبلغ (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا اكثر من ثمانية أشهر “243”يوما.

وأوضحت الشركة أن قوى العدوان مستمرة في قرصنتها بالرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش مما يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح ، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها ، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني .