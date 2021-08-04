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موقف امريكي بريطاني تجاه ايران يثير الاستغراب.. ما ورائه؟

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

وصف الناشط في حزب العمال البريطاني عمر اسماعيل، تهديد وزير الخارجية الامريكية انتوني بلينكن بالرد الجماعي فيما يخص السفينة الاسرائيلية، بانها مثيرة للشكوك، مؤكداً ان طرفا ثالثا يحاول العمل على توظيف كل الاطراف للدخول الى عمليات محدودة ضد ايران.

العالم- خاص بالعالم

وقال اسماعيل في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان هذه المحاولات ستفشل كما فشلت تهديدات ترامب في بداية العام الجاري ولم ينفذ منها شيئاً، كما يمكن مشاهدة تراجع البيت الابيض عن عملياته في افغانستان وسحب قواته وتقليص قواته بشكل كبير في سوريا منذ مدة طويلة.

ورأى اسماعيل ان الولايات المتحدة الامريكية ليس مستعدة للدخول في معارك، وفي حال وجود مثل هكذا معارك فانها ستكون ضربة سريعة، ولكنها تعمل الى دعوة مجلس الامن من اجل استصدار بيان ضد ايران، ولكنه لفت الى ان ايران متحالفة مع الصين وروسيا ومن المستبعد ان توافقان على اي مشروع يطرح من قبل امريكا او من بريطانيا.

واكد اسماعيل، ان الموقف الامريكي والبريطاني تجاه ايران مثير للاستغراب، ومن الواضح ان هناك تنسيقاً فيما بينهما في عملية التصعيد، ورأى ان البيانات التي صدرت من الخارجية البريطانية جاء نتيجة دفع من قبل واشنطن للتنديد بما حدث للسفن البريطانية قبالة ساحل الفجيرة الاماراتية، وايضاً هي مؤامرة بريطانية محاكة نظراً لتاريخها على مر العصور وان اختلفت اشكالها والوانها وترتبط دوماً بالسياسة الامريكية الاستراتيجية.

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