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الكيان الصهيوني يُعوّل على محادثاته مع السودان

الكيان الصهيوني يُعوّل على محادثاته مع السودان
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥١ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس الكيان الصهيوني يتسحاق هرتسوغ هذا الأسبوع محادثات مع المسؤولين في السودان.

العالم - صحف عبرية
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبّر الجانبان عن أملهما بالاستمرار بتوثيق العلاقات بين الطرفين والتوصل الى اتفاق "سلام" بأسرع وقت.

وهذه أوّل محادثات مع مسؤولين سودانيين منذ تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة.

وذكرت "يديعوت" أن "تل أبيب" ترى أهمية كبيرة في إقامة العلاقات مع السودان، خصوصًا لأسباب أمنية مرتبطة بمسارات تهريب الأسلحة من إيران الى غزة ولبنان، وفق زعمها.

يُشار الى أن كيان العدو والسودان لم يوقّعا حتى الآن على اتفاق تطبيع رسمي، رغم إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تشرين الأول/أكتوبر 2020 عن تطبيع العلاقات بين الجانبين.

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الكيان الصهيوني يُعوّل على محادثاته مع السودان