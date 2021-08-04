بالفيديو.. سيناريو اختطاف السفن واتهام ايران ينتهي

العالم - ايران

عدد من سفن الشحن وناقلات النفط كانت محور حديث وسائل الاعلام عبر العالم، وسائل اعلام بريطانية نقلت عن مصادر أنّ الناقلة "اسفالت برينسيس" تعرضت لحادث اختطاف في بحر عمان قبالة ميناء الفجيرة الاماراتي، لتعلن اليوم هيئة العمليات البحرية البريطانية، انتهاء عملية الخطف، ومغادرة الخاطفين متن ناقلة وأن السفينة بأمان، دون ذكر تفاصيل أخرى.

حادث الاختطاف كان احد الحوادث التي تحدثت عنها مواقع النقل البحري، موقع مارين ترافيك، تحدث عن بلاغ من ناقلة النفط "اي بي واي اس اس" أن مركز قيادتها تعرض لخلل فني في المنطقة.

طهران رأت في الاحداث أمراً مريباً للغاية؛ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده قال إنّ الحوادث الأمنيةَ المتكررة للسفن تُثير الشكوك، معرباً عن استعداد بلاده لتقديمِ الدعمِ البحري للسفن المارة في المنطقة، والمساعدة والتحقيق في حال وجود مشكلة في نظامِ الملاحة البحرية. مكذبا الأنباء التي تناقلتها وسائل اعلامٍ غربيةٌ وعبرية عن اعتلاء مسلحين مدعومين من طهران لسفنٍ في مياه الخليجِ الفارسي وبحرِ عمان.

القوات المسلحة الايرانية اعتبرت أنّ الضجةَ الإعلاميةَ الأخيرة حول اختطاف سفنٍ في مياه الخليجِ الفارسي هي مجرد تمهيد لمغامرة جديدة.

وأشار المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد ابو الفضل شكارجي، الی أن الحرب الإعلامية التي تقودها دول غربية بمساعدة الكيانِ الإسرائيلي وبعض دول الاقليم، ومحاولات ايجاد انطباعٍ بانعدامِ الأمن الملاحي البحري في المنطقة، والترويج لأخبارِ اختطاف السفن، كل ذلك يصب في اطارِ الحرب النفسية. مشددا على جاهزية القوات المسلحة الايرانية للتعامل مع أيِ تحركات مريبة في المنطقة.