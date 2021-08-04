شاهد.. تحرش بـ11 امرأة ولايزال حاكماً لنيويورك

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وأوضحت المدعية العامة في نيويورك "ليتيسيا جيمس" أن التحقيق المدني المستقل خلص الى أنّ "أندرو كومو" تحرش بإحدى عشْرة امرأة، وخلص التحقيق أيضا إلى أنّ كومو وفريقه اتخذوا إجراءات انتقامية بحق موظفة سابقة بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار.

وقالت ليتيسيا جيمس:"الحاكم أندرو كومو تحرّش بالعديد من النساء، وانتهك بذلك القانون الفدرالي وقانون الولاية. وتسبب في أن يكون مكان العمل "مسموما".

في المقابل نفى كومو كل تلك الاتهامات. ووصف نتائج التحقيق بأنها غير دقيقة وغير منصفة. وفتحت جيمس تحقيقها بعد تلقيها طلبا رسميا من مكتب كومو في الأول من مارس/ آذار. وتحدث المحققون إلى مئة وتسعة وسبعين شخصا. وتوصل التحقيق إلى أن توضيحات كومو ليست ذات مصداقية. وبيّن أن عدم تذكر كومو حوادث بعينها يتناقض بشكل صارخ مع القوة والتماسك في روايات الشاكيات. ورغم أن التحقيق المدني لن يؤدي إلى توجيه اتهامات جنائية لكومو، لكن سيؤثر على مستقبله السياسي خاصة كمرشح محتملا للرئاسة.

وتعالت الدعوات المطالبة باستقالة حاكم ولاية نيويورك الديمقراطي "أندرو كومو" على رأسها دعوة الرئيس جو بايدن لأندرو كومو إلى الاستقالة، بعد نشر التحقيق الذي يتّهمه بسلسلة من أعمال التحرّش بعدد من النساء. وكانت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك، من أوائل من دعوا كومو إلى الاستقالة وتوقيفه على الفور. وشددت زعيمة الغالبية في مجلس الشيوخ أندريا ستيوارت-كازينز، على أنه لم يعد يحق له أن يكون حاكما. ويرفض كومو الدعوات إلى استقالته التي وجهها أيضا مسؤولون ديموقراطيون في نيويورك وفي الكونغرس الأميركي.