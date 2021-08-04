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تفاصيل سقوط صواريخ على مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية

الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤١ بتوقيت غرينتش

أفاد خضر شاهين مراسل العالم القدس المحتلة، بسقوط 3 قذائف أطلقت من لبنان من المنطقة الحدودية باتجاه مستوطنات اسرائيلية متاخمة للحدود اللبنانية.

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أكد مراسلنا:" بدوي صفارات الانذار وحلقت الطائرات المروحية فوق المكان وقام جيش الكيان الإسرائيلي بالرد على هذه القذائف وطالب المستوطنين خاصة في مستوطنة كريات شمونة بالحذر والتوجه للمستوطنات، وحاليا الوضع يعتبر هادئاً وهنالك عمليات تمشيط لدى الاجهزة الامنية الاسرائيلية.

وأشار مراسلنا الى أنه فور إطلاق تلك القذائف كان هنالك رد من قبل جيش كيان الاحتلال على مناطق فارغة في المنطقة اللبنانية، وتوجه نفتالي بينيت لعقد اجتماع امني

وكان قد سقط ظهر اليوم الاربعاء عددا من الصواريخ مجهولة المصدر، في سهل مرجعيون في جنوب لبنان..

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أن دوي انفجار قوي سمع في بلدات وقرى مرجعيون، وسمعت في ما بعد صفارات الانذار في مستعمرة كريات شمونة الحدودية.

وافادت وسائل اعلام صهيونية بأن صافرات الانذار دوت في مستوطنة كريات شمونة و المستوطنات عند الحدود مع لبنان.

وقال اعلام العدو أن هناك ثلاثة صورايخ اطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونه و لا يوجد اصابات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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