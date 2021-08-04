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سوريا.. صيانة 6 آبار جديدة ضمن مشروع مياه علوك بالحسكة

سوريا.. صيانة 6 آبار جديدة ضمن مشروع مياه علوك بالحسكة
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أنهت ورشات الصيانة في المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة صيانة 6 آبار مياه إضافية في مشروع مياه علوك ليصبح مجموع الآبار العاملة 16 منذ إعادة تشغيل محطة علوك.

العالم - سوريا

وقال مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة، إن "ورشات الصيانة أنجزت صيانة الآبار الست والتي تركزت على التجهيزات الكهربائية والغواطس التي تمت سرقتها سابقا"، مشيرا إلى أن الورشات مستمرة بصيانة الآبار خلال الأيام القليلة القادمة لوضع 25 بئرا بالخدمة وضمان إيصال كميات المياه الكافية للمشتركين.

ولفت العكلة إلى أن المؤسسة قامت ليلة أمس بضخ المياه إلى أحياء النشوة والفيلات والسكن الشبابي وذلك بعد انقطاع دام لما يقارب الـ 40 يوما وسيتم العمل على ضخ المياه إلى المشتركين بالتتابع وفق برنامج التقنين المعمول به من قبل المؤسسة.

يشار إلى أن مشروع علوك يضم 34 بئرا و 12 مضخة أفقية وتغذى المياه المنتجة منه في الأحوال الاعتيادية أحياء مدينة الحسكة وفق 5 قطاعات وبمعدل ضخ مياه ليوم كامل لكل قطاع.

وتمت في الثلاثين من الشهر الماضي إعادة تشغيل محطة مياه علوك بعد انقطاع لنحو أربعين يوما نتيجة إيقاف تشغيل المحطة من قبل الجانب التركي وحرمانه مليون مواطن في الحسكة وريفها من المياه، بحسب ما ذكرته وكالة "سانا".

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