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احتجاز عشرات المصريين في ليبيا

احتجاز عشرات المصريين في ليبيا
الأربعاء ٠٤ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

تقدم عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في مصر عصام العمدة، ببيان عاجل موجه لوزير الخارجية ووزيرة الهجرة حول القبض على عدد من الشباب في دولة ليبيا واحتجازهم.

العالم - ليبيا

وقال العمدة في بيانه الذي قدمه لرئيس مجلس النواب، "قام بعض الشباب سعيا لكسب الرزق، بالسفر إلى دولة ليبيا في 5 يونيو 2021، وعددهم ما يقارب 250 شخصا منهم فقط 200 شاب من مركز أبنوب، وقامت السلطات الليبية بالقبض عليهم، وايداعهم مركز تجمع الهجرة غير الشرعية".

وأضاف: "في 21 يونيو نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن القنصلية المصرية تواصلت مع مركز تجميع الهجرة غير الشرعية، وتسجيل ارقامهم تمهيدا لترحيلهم، ومنذ هذا التاريخ لا ندري ماذا تم معهم وحتى الآن لم يتم رد صريح من وزاره الخارجية على هذا الموضوع".

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