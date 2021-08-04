رئيسي: ايران عازمة على تعزيز علاقاتها مع دول اميركا اللاتينية

العالم- ایران

وخلال استقباله مساء الثلاثاء امين عام منظمة "التحالف البوليفاري لشعوب اميركتنا" اشار الرئيس رئيسي الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية والدول الاعضاء في منظمة "البا" تربطهما قيم مشتركة وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية عازمة على تعزيز علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الدول الاعضاء في هذه المنظمة وان هذا الاجراء ياتي في سياق القيم والمواقف المشتركة للطرفين.

واكد الرئيس الايراني ضرورة التعاون الثنائي واضاف: من الضروري العمل عبر البرمجة والتخطيط المناسب على رفع مستوى التعاون والتنسيق بيننا في مختلف الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية.

واشار الى ان الدول الاستكبارية والطامعة في العالم تعتبر جهود الدول المستقلة والداعية للحرية بانها منافية للقيم وتعمل على حياكة المؤامرات ضدها واضاف: لاشك ان المزيد من تفعيل التعاون بين ايران ودول اميركا اللاتينية يمكنها ان تجعل الاميركيين وسائر المستكبرين في موقف الانفعال.

من جانبه اعرب امين عام منظمة "التحالف البوليفاري لشعوب امريكتنا" عن سروره لحضور مندوبين عن 9 دول اعضاء في المنظمة بطهران وهنأ بانتخاب آية الله رئيسي رئيسا للجمهورية الاسلامية الايرانية وقال: ان هدف منظمة "البا" هو المزيد من تعزيز العلاقات بين الدول الاعضاء والجمهورية الاسلامية الايرانية.

واضاف ساتشا سرخیو لورمتي سولیز: ان ايران ومنظمة "البا" تحظيان بالكثير من المشتركات وكلاهما تسعيان للدفاع عن استقلال وحق السيادة للشعوب والوقوف بوجه الاطماع الاميركية.