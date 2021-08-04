شاهد.. "سحل سيدة الشرقية" يثير جدلا واسعا في مصر

وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد قالوا إن الواقعة حدثت في أحد شوارع مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، حيث خطف 3 شباب يستقلون دراجة نارية حقيبة سيدة أثناء سيرها في الشارع، وعندما تمسكت بحقيبتها تم سحلها وسط الشارع، ما تسبب في إصابتها بكدمات متفرقة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بفحص الصور المتداولة للوقوف على حقيقة الحادث وتحديد هوية المجني عليها والمتهمين.

يذكر أن فتاة بمنطقة المعادي قد لقيت مصرعها بعد سحلها وسرقتها في شارع 87 تقاطعا مع شارع 9 بثكنات المعادي، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وصدر حكم ضدهما بالإعدام من محكمة الجنايات.