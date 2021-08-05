أولمبياد طوكيو .. اكتشاف 31 حالة كورونا جديدة ليصل الإجمالى لــ 353

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وقال وزير الاقتصاد بمجلس الوزراء الياباني، أمام لجنة من الخبراء في تصريحات صحفية، قدم فيها الاقتراح الجديد: "الإصابات الجديدة تتزايد بوتيرة سريعة غير مسبوقة"، وكان من المتوقع أن توقع اللجنة على الخطوات الجديدة قبل موافقة الحكومة الرسمية.

وهناك اقتراحات بتوسيع قيود الطوارئ، لتشمل ثماني محافظات أخرى، لمكافحة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، مع تنامي المخاوف بشأن الضغوط على النظام الطبي في البلاد، خاصة فى طوكيو، التي تستضيف الأولمبياد وأماكن أخرى.

وأعلنت طوكيو عن تسجيل 4166 حالة جديدة يوم أمس الأربعاء، بينما تجاوزت الحالات الجديدة على مستوى البلاد 14000 حالة.

وتخضع ست محافظات، من بينها المدينة المضيفة للأولمبياد طوكيو، لحالة طوارئ كاملة تستمر حتى 31 أغسطس، بينما تخضع خمس محافظات أخرى لتوجيهات "شبه طارئة" أقل صرامة.