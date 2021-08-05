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من يهدد أمن الملاحة البحرية.. 'اسرائيل' أم ايران؟

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٥٠ بتوقيت غرينتش

السفن الاسرائيلية لم تعد تتمتع بالحرية أثناء تنقلها والدليل، السفينة الاسرائيلية الاخيرة التي وقعت في دائرة الاستهداف.

العالم - انقلاب الصورة

وحذر مراقبون من خطورة المواجهة البحرية علی "اسرائيل" التي برأيهم بادرت باللعب بالنار، وفيما دعا محللون "اسرائيل" الی اعادة تقييم مسارها، تساءل آخرون عن أسباب اختفاء تفوق الجيش الاسرائيلي مقابل اعدائه وعن كيفية تحول الساحة البحرية الی نقطة ضعف اسرائيلية.

وتم استهداف سفينة شحن اسرائيلية في مياه بحر عمان، ادعت وسائل اعلام غربية انه تم بطائرة مسيرة.

وأكد المحلل السياسي نجاح محمد علي ان هذه العمليات ستكرر، لأنهم يقاومون ويردون علی عدوان وهذه العمليات ستكرر لأن الدولة الصهيونية ليس من مصلحتها ايجاد تفاهم في المنطقة".

واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا، ايران بالوقوف وراء الهجوم دون اعلان أي دليل لهذا الاتهام مؤكدين علی ضرورة الرد علی هذه الخطوة.

لكن ايران اتخذت موقفاً حازماً بشأن امنها مؤكدة ان طهران لن تتردد لحظة في الدفاع عن أمنها ومصالحها الوطنية وسترد علی أي مغامرة محتملة بشكل فوري وبقوة.

وتناست الولايات المتحدة تحقيق نشرته صحيفة وال استريت جورنال يؤكد ان "اسرائيل" استهدفت عسكرياً عشرات من السفن المتوجهة الی سوريا منها 12 سفينة ايرانية منذ عام 2019.

وأكدت الصحيفة ان كل هذه الهجمات لاقت دعماً اميركياً من ادارة الرئيس السابق دونالد ترامب وفق مسؤولين أميركيين.

وقال الباحث السياسي حسن مرهج ان ايران كمصدرة للنفط لاتوجد لها أي مصلحة في زعزعة الامن والملاحة في تلك المنطقة وخاصة ان ايران هي من تعهدت ان تؤمن ملاحة النفط في هذه المنطقة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5734253

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من يهدد أمن الملاحة البحرية.. 'اسرائيل' أم ايران؟

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