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الصين تتوعد امريكا بإجراءات حازمة بسبب تايوان

الصين تتوعد امريكا بإجراءات حازمة بسبب تايوان
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن السلطات ستتخذ إجراءات ضد امريكا بسبب عمليات التسليم المرتقبة لأسلحة أمريكية إلى تايوان بقيمة 750 مليون دولار.

العالم-اسيا والباسفيك

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الخميس: "يعتبر بيع الأسلحة الأمريكية لتايوان تدخلا جسيما في الشؤون الداخلية الصينية. ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار ستتخذ الصين إجراءات حازمة وخطوات جوابية ضرورية".

ودقق البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية صادقت مؤخرا على بيع 40 مدفع هاوتزر ذاتية الدفع وذخائر لها لتايوان. وأضاف: "تعبر الصين عن احتجاجها الحازم على ذلك، ولقد قدمنا ​​بالفعل احتجاجنا الجاد للجانب الأمريكي".

وكانت الولايات المتحدة قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان عام 1979 وأقامت العلاقات الدبلوماسية مع الصين. وتعترف واشنطن بسياسة "الصين الموحد"، وتتواصل في الوقت ذاته الحفاظ على اتصالاتها مع إدارة تايوان وتقوم بتصدير الأسلحة إلى هذه الجزيرة.

وفي ضوء تصعيد حدة التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية في العام الماضي بسبب الوضع في هونغ كونغ قامت إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتنشيط اتصالاتها مع تايوان، الأمر الذي أثار احتجاجا من جانب السلطات الصينية.

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الصين تتوعد امريكا بإجراءات حازمة بسبب تايوان

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