النهضة تصادق على تشكيل خلية أزمة لإعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة

العالم - تونس

إستدارة مفاجئة من قبل رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في المواقف، بعد تصريحات قال فيها إنه يتعين تحويل إجراءات الرئيس قيس سعيد الأخيرة إلى فرصة للإصلاح، كما يجب أن تكون مرحلة من مراحل التحول الديمقراطي.

تصريحات اعتبرتها حركة النهضة التي يرأسها الغنوشي، تحول كبير في الأزمة السياسية التي تعصف بتونس، لا سيما بعد حالة القلق الذي سيطر على الحركة داخليا من مواقف قيادتها إزاء القرارات الرئاسية، ما هدد كيان الحركة بعد مطالبة شباب من الحركة الغنوشي بالتنحي.

مجلس شورى حركة النهضة، الذي اجتمع استثنائيا لمناقشة أزمة البلاد بعد قرارات الرئيس سعيد، صادق على تشكيل خلية أزمة لإعداد خارطة طريق للمرحلة الجديدة، والتفاوض مع مختلف الأطراف، كما قرر المجلس والدعوة إلى تشكيل حكومة لإدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

إجراءات النهضة تأتي تزامنا مع استمرار الرئيس التونسي قيس سعيد مشاوراته لاختيار رئيس جديد للحكومة، إلا أن تأخره في إعلان مرشحه لرئاسة السلطة التنفيذية، دفع منظمات المجتمع المدني لدعوته للإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية، وتشكيل حكومة تتولى فتح الملفات الساخنة، وحماية السيادة الوطنية من التدخلات الخارجية، مع تقديم اقتراحات من بعض الأحزاب والحركات السياسية.

تأخر الرئيس سعيد في تعيين شخصية لتشكيل الكابينة الوزارية، يرجعه مراقبون إلى شروط يطرحها الرئيس سعيد يحاول من خلالها التحكم في خيارات الحكومة المقبلة، ما يضعه أمام رفض الشخصيات المقترحة للتكليف، لتصل الأزمة السياسية في البلاد إلى نقطة حساسة في مسار انتقالها الديمقراطي.

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