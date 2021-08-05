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فيروس كورونا

تجاوز عدد الإصابات بالعالم 200 مليونا والوفيات أكثر من 4 ملايين + فيديو

الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

عواصم (العالم) 2021.08.05 - تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من 200 مليون إصابة في العالم وعدد الوفيات تجاوز 4 ملايين حالة جراء انتشار سلالة دلتا الشديدة العدوى التي رصدت للمرة الأولى في الهند.

العالم - كورونا في العالم

أرقام قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم والتي تجاوزت المئتي مليون إصابة.. مع تصاعد عدد الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و250 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وبريطانيا وتركيا والأرجنتين، فكولومبيا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا.

الرئيس الأميركي جو بايدن وصف تصاعد عدد الاصابات بالوباء في أميركا بأنها مأساة، مؤكدا بأن بلاده تواجه جائحة دلتا شديدة العدوى، داعيا الأميركيين إلى الإسراع في تلقي اللقاح للحد من انتشار الوباء.

والصين التي تتخوف من متغير دلتا تشهد ارتفاعا بعدد الإصابات بالفيروس بعدما سجلت 96 لإصابة جديدة يومية ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 93 ألفا، وهذا ما دفع بالسلطات في مدينة ووهان مهد جائحة كورونا لإخضاع جميع سكان المدينة البالغ عددهم 11 مليونا مرة ثانية لإجراء الاختبارات.

وقالت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني سون تشونلان: "يجب اتخاذ التدابير الصارمة للحد من انتشار الوباء من خلال فصل المسافرين والبضائع الخارجية عن الأماكن التي يمكن للسكان المحليين دخولها ووضع الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة في الحجر الصحي على الفور."

وفي أستراليا شهدت مدينة سيدني ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بالوباء رغم الإجراءات الصارمة التي تفرضها السلطات منذ أسابيع.

وصرحت رئيس وزراء ولاية نيوساوث ولز غلاديس بريجيكليان: "لسوء الحظ، لدينا 262 إصابة بالعدوى، وللأسف أيضا لدينا خمسة أشخاص فقدوا حياتهم بالوباء خلال الـ24 ساعة، والتحدي يكمن في سلالة دلتا وهذا هو السبب في أن اللقاح سيساعدنا في الحد من الاصابات."

أما في الهند فقد سجلت أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بالوباء خلال الـ24 ساعة، ليقترب العدد الإجمالي من 32 مليونا في وقت بلغ عدد الوفيات 533 حالة، ليرتفع العدد الإجمالي لأكثر من 426 ألفا، ثم البرازيل حيث وصل عدد الإصابات إلى 20 مليونا والوفيات بلغت 460 ألف حالة.

التفاصيل في الفيديو المرفق..

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