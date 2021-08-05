ايجئي :قوة القانون والمسؤولية أمانة عُهد بها الى رئيس الجمهورية

العالم- ايران

وفي مراسم اداء القسم الرئاسي للرئيس الجديد والتي عقدت مساء اليوم الخميس في مجلس الشورى الاسلامي استهل رئيس السلطة القضائية كلمته بالتحية الى روح مؤسس الجمهورية الاسلامية الامام الخميني الراحل وارواح الشهداء الابرار وعلى رأسهم الفريق الشهيد قاسم سليماني وابومهدي المهندس.

كما توجه ايجئي بالشكر والتقدير للشعب الايراني لمشاركته بوعي وبصيرة في انتخابات الثامن عشر من حزيران / يونيو الماضي محبطا بذلك جميع مؤامرات الاعداء ، وبذلك سجل صفحة مشرقة اخرى في سجل مفاخر الشعب الثوري المتدين واختار الشخص اللائق لرئاسة البلاد للسنوات الاربع القادمة.

واكد ايجئي ان السلطة القضائية ستقف بكل ما تسطيع الى جانب الحكومة من أجل نشر العدالة وحماية حقوق المواطنين والحريات المشروعة ومحاربة الفساد في جميع المجالات.

وأعرب عن أمله في ان ينجح الرئيس الجديد في اداء مسؤوليته الخطيرة بعون الله وتكاتف النخب والمخلصين.