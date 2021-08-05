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هذا ما دار في لقاء رئيس الدوما الروسي مع نظيره الإيراني

هذا ما دار في لقاء رئيس الدوما الروسي مع نظيره الإيراني
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

بحث رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشسلاف فولودين مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف تعزيز العلاقات الثنائية بين برلماني البلدين وتطوير أسس التعاون بين الجانبين.

العالم-روسيا

وقال فولودين خلال اللقاء: "يتعين على البرلمانات، من جانبها بذل كل ما في وسعها لضمان أن تكون العلاقات بين الدول أكثر ديناميكية، وأن يصل التعاون إلى مستوى جديد.. التفاعل يجب أن يُبنى لصالح بلداننا.. علاقاتنا تقوم على مبادئ الصداقة والثقة".

من جهته شكر رئيس المجلس الإسلامي الإيراني رئيس مجلس "الدوما" على حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي.

وناقش الطرفان ضرورة مواصلة العمل في إطار مؤتمر رؤساء البرلمانات حول مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون الإقليمي بمشاركة ممثلين من أفغانستان والصين وباكستان وروسيا وتركيا.

إلى ذلك بحث الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، مع رئيس "الدوما" الروسي (مجلس النواب)، فياتشيسلاف فولودين، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيل العلاقات البرلمانية.

ونقل فياتشيسلاف فولودين خلال الاجتماع التهاني وأطيب التمنيات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الإيراني الجديد.

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