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بعد إغلاق دام 17 شهرا..اليونان تعلن فتح بواباتها الحدودية مع تركيا

بعد إغلاق دام 17 شهرا..اليونان تعلن فتح بواباتها الحدودية مع تركيا
الخميس ٠٥ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت اليونان الخميس، إعادة فتح بواباتها الحدودية مع تركيا، بعد إغلاق دام 17 شهرا بسبب تدابير مكافحة فيروس كورونا.

العالم-اوروبا

جاء ذلك في تعليمات السفر التي نشرتها هيئة الطيران المدني اليونانية (YPA) التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية.

وأوضحت التعليمات، أنه بإمكان المواطنين الأتراك الذين لديهم شهادات تطعيم ضد كورونا أو الذين لديهم اختبارات سلبية الدخول إلى اليونان اعتبارا من اليوم 5 أغسطس/آب.

وأكدت التعليمات على ضرورة ملء "استمارة السفر" التي تحتوي على بيانات شخصية لمواطني جميع الدول عند الدخول إلى اليونان.

وأشارت إلى أن الشروط المطلوبة مطبقة على 35 دولة بما فيها تركيا، وأن التعليمات تسري أيضا على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.

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