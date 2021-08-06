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 اشتباكات عشائرية في قرى غرب بعلبك شرق لبنان

 اشتباكات عشائرية في قرى غرب بعلبك شرق لبنان
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٤٥ بتوقيت غرينتش

تدور اشتباكات بين أفراد من عشيرة آل شمص من جهة وعشيرة آل جعفر من جهة ثانية لجهة بلدات بوداي وفلاوى ودار الواسعة غرب بعلبك، شرق لبنان إثر تجدد خلافات ثأرية سابقة.

العالم_لبنان

و أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، وكان سبقها ليلا إحراق عدد من المحال التجارية، بدأت بحرق محل عند مفرق بلدة إيعات على طريق الكيال يملكه أحد أبناء عشيرة جعفر، وكان الرد بإحراق معمل أجبان وألبان شمص في بلدة شعث على الطريق الدولية، ومحل لبيع الألبسة وسط السوق التجاري لمدينة بعلبك.
وكانت عشيرة آل شمص أصدرت بيانا بعد حرق المحل قرب مفرق إيعات، استنكرت فيه هذا العمل الجبان وغير الأخلاقي بإحراق المحال التجارية في محلة الكيال.
واعتبرت أن هذا العمل ليس من عاداتنا أو من شيمنا، ونطالب الأجهزة الأمنية بكشف ملابساته ونزع فتيل الفتنة بين العشائر.

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 اشتباكات عشائرية في قرى غرب بعلبك شرق لبنان

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