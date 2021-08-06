بحثا عن خلايا 'داعش'.. القوات الامنية تقتحم مناطق شرق الفلوجة

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وقال المصدر، ان “القوات الامنية اقتحمت المناطق المحصورة بين قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة وصولا الى حدود محافظة صلاح الدين ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود بقايا لخلايا ارهابيي داعش في المناطق المستهدفة“.

واضاف، ان” القوات الامنية شرعت بعمليات تمشيط واسعة النطاق للمناطق المستهدفة التي تتميز بتضاريس معقدة يستخدمها عناصر التنظيم الارهابي في عمليات الاختفاء” ، مبينا ان” عملية الاقتحام جاءت على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود بقايا لخلايا ارهابيي داعش في المناطق المستهدفة “.