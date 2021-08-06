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افغانستان..طالبان تدخل عاصمة إقليم جوزجان شمالي البلاد

افغانستان..طالبان تدخل عاصمة إقليم جوزجان شمالي البلاد
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

دخل مسلحون من حركة طالبان ، مدينة شيبرغان، عاصمة إقليم جوزجان شمالي أفغانستان، ولا تزال المعارك جارية، بحسب وسائل الإعلام.

العالم أسيا والباسفيك

وذكرت مصادر للقناة التلفزيونية "تولو نيوز" الأفغانية، أن طالبان أضرمت النار في منزل المشير ونائب الرئيس السابق عبد الرشيد دوستم، في المدينة.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتفيد التقارير الإعلامية وتصريحات مسؤولي طالبان، أن مسلحي الحركة سيطروا على مناطق ريفية شاسعة في أنحاء البلاد، وعلى معظم خط الحدود الدولية مع الجارة طاجيكستان.

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