افغانستان..طالبان تدخل عاصمة إقليم جوزجان شمالي البلاد

العالم – أسيا والباسفيك

وذكرت مصادر للقناة التلفزيونية "تولو نيوز" الأفغانية، أن طالبان أضرمت النار في منزل المشير ونائب الرئيس السابق عبد الرشيد دوستم، في المدينة.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتفيد التقارير الإعلامية وتصريحات مسؤولي طالبان، أن مسلحي الحركة سيطروا على مناطق ريفية شاسعة في أنحاء البلاد، وعلى معظم خط الحدود الدولية مع الجارة طاجيكستان.

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