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رئيسي: الظروف الراهنة مهيئة لتعاون أقوى وأوسع مع كردستان العراق

رئيسي: الظروف الراهنة مهيئة لتعاون أقوى وأوسع مع كردستان العراق
الجمعة ٠٦ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ان الظروف الراهنة مهيئة لتعاون أقوى وأوسع في مختلف القطاعات مع كردستان العراق باتجاه الازدهار الاقتصادي على أساس القواسم التاريخية والثقافية المشتركة.

العالم- ایران

ووصف رئيسي، خلال لقائه رئيس حكومة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، العلاقات بين ايران والعراق بأنها متجذرة وصادقة، مضيفا: إن مستوى المناسبات مع العراق وخاصة منطقة كردستان ليس مطلوبا لكن علينا اتخاذ خطوات حازمة لاستخدام جميع الطاقات المتاحة لرفاهية شعبينا من خلال إنشاء آلية معينة.

وأكد الرئيس الايراني أن أمن واستقرار المنطقة يجب أن تقوم به دول المنطقة، مشيرا الى أن الدول الاستكبارية التي تسعى إلى الهيمنة لم تتخذ قط خطوات فعالة لاستقرار الأمن في المنطقة، بل هي تثير المشاكل من خلال اثارة الفتن.

بدوره اكد رئيس حكومة منطقة كردستان العراق اننا مصممون على فتح فصل جديد في العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية بين كردستان كجزء من العراق وبين إيران.

وقال: نعتبر أنفسنا جزءا من إيران والثورة الإسلامية، ونأمل أن تتطور العلاقات القائمة في جميع المجالات في فترة الحكومة الجديدة في إيران، لأن هناك إمكانيات عديدة لتعزيز العلاقات، خاصة على مستوى الاقتصادي.

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