شاهد.. اولى رسائل الرئيس ابراهيم رئيسي خلال استقبال الضيوف الاجانب

العالم - ايران



ولدى لقائه مع رئيس البرلمان البلاروسي فلاديمير أندريتشينكو، اكد رئيسي أن استراتيجية التنمية ستتواصل في ايران، وهذا الأمر سيجعل واشنطن تندم على سياسة الحظر وشدد أن واشنطن مخطئة إذا تصورت أن الحظر سيمنع طهران من التقدم والتنمية، مشيرا إلى الامكانات الكبيرة التي تتمتع بها كل من بلاروسيا وايران. من جانبه، أكد أندريتشينكو أنه على الرغم من الحظر الغربي الظالم يمكن رفع مستوى التعاون من خلال زيادة التنسيق.



واكد رئيسي خلال لقائه وزير الخارجية الهندي سوبر امانيام جايشانكار، انه يجب اتخاذ خطوات جديدة ومتميزة في تطوير العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بين البلدين.



وخلال استقباله رئيس البرلمان الصربي اكد رئيسي ان البلدين لديهما إمكانيات كبيرة لتنمية العلاقات الثنائية وقال رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية النيجيري أن إيران لديها إرادة جادة لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، وان على المسؤولين النيجيريين محاولة إزالة العقبات المحتملة أمام توسيع العلاقات.



واشار رئيسي خلال لقائه رئيسة برلمان جنوب إفريقيا تاندي آر موديسه على اهمية توسيع العلاقات بين البلدين وضرورة الدفاع عن البلدان المحرومة.



وخلال لقائه وفدا اماراتيا قال رئيسي إن إيران لديها إرادة جادة وصادقة لتطوير العلاقات مع الإمارات مؤكدا على ضرورة أن يقرر اليمنيين انفسهم مستقبل بلادهم.



واكد رئيسي خلال استقباله وزير الخارجية الكويتي الشيخ احمد ناصر الصباح والوفد المرافق له على توسيع التعاون المشترك بين البلدين، معتبرا نه لايوجد اي موانع امام البلدين لتحسين العلاقات المشتركة. وخلال استقبال رئيس منطقة كردستان العراق اكد رئيسي انه يجب اتخاذ خطوات مهمة وثابتة من اجل حفظ الامن في المنطقة.



وتلقى رئيسي التهاني من ثلاث دول اوروبية حيث وصلت رسائل التهنئة من الرئيس البرتغالي والرئيس الايطالي ورئيس وزراء بلجيكا بمناسبة ادائه اليمين الدستورية وبدء مهامه الرئاسية.