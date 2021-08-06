هذا ما جری خلال استقبال رئيسي مختلف الشخصيات الدولية والاقليمية..

العالم- ايران

ولدی استقباله رئیسة البرلمان الوطني الأذربیجاني "صاحبه غفاراوا" أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي على القواسم المشتركة التاریخیة والثقافیة والعقائدية للشعبین الایراني والأذربیجاني، قائلا: لا نری مستوی العلاقات الثنائیة بین البلدین کافیا ومصممون علی اتخاذ خطوات جبارة نحو تعزیز العلاقات الشاملة مع باكو لصالح الشعبین.

و لفت رئيسي الی الامکانیات الخصبة لتنمیة العلاقات بین طهران وباکو و قال:لدی الشرکات الایرانیة والقطاع الخاص جهوزیة لان تعلب دورا مرموقا في مسار اعادة البناء في أذربیجان وتنفیذ المشاریع المشترکة في المجالات التقنیة والهندسیة والبنی التحتیة.

وأکد رئیسي ان ایران تعتبر تقدم وأمن أذربیجان کتقدمها وأمنها، مضيفا بإمکان البلدین توثیق العلاقات الثنائیة والاقلیمیة لصالح الشعبین وارساء الأمن والاستقرار علی الصعید الاقلیمي.

من جانبها هنأت رئیسة البرلمان الوطني الأذربیجاني وأبلغت تحیات رئیس بلادها الهام علییف الی رئیسي قائلة: نثق بان العلاقات الثنائیة بین طهران وباکو تتطور في الحکومة الجدیدة أکثر مما مضی وترحب أذربیجان بشراکة وحضور الشرکات الایرانیة لتنفیذ المشاریع المختلفة.

وفي معرض لقائه وزیر الخارجیة البنغلاديشي اكد الرئيس الايراني السيد ابراهيم ان لدینا ارادة جادة لتوسیع العلاقات الثنائیة بین طهران ودكا قائلا:سنخطو خطوات واسعة لتقارب العلاقات الثنائیة بین البلدین في الفترة‌ المقبلة.

وأشار رئیسي الیوم الجمعة لدی استقباله وزیر الخارجیة البنغلاديشي الی العلاقات العریقة والثقافیة بین البلدين، قائلا: نعتزم علی تنمیة العلاقات الثنائیة في کافة المجالات خاصة القطاع الاقتصادي ونری ان تفعیل الامکانیات الراهنة يصب في صالح الشعبین.

وتابع رئیس الجمهوریة : نرحب بالتعاون الثنائي والاستثمارات المشترکة للبلدین في مسار توثیق المناسبات الثنائیة.

وأعرب رئیسي عن تقدیره لدعم بنغلاديش للاجئین من میانمار قائلا: نرجو ان تستخدموا قصاری الامکانیات لمساعدة المسلمین والمظلومین في میانمار من الظلم والجور.

بدوره، اعرب وزیر الخارجیة البنغلاديشي عن امله بتوسيع العلاقات الثنائیة بین البلدین في الفترة‌ الجدیدة، قائلا: ترغب بنغلاديش في الشراکة‌ الایرانیة في مسار التنمیة‌ الاقتصادیة.

وصف الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي وصف العلاقات الثنائیة بين ايران وتنزانیا وزنجبار بالطیبة والودیة، مشيرا الى ان هناك امکانیات مناسبة لتطویر مستوی العلاقات بین هذه الدول.

وأعرب رئیس الجمهوریة لدی استقباله رئیسي برلمان تنزانيا وزنجبار عن أمله بان تساعد العلاقات البرلمانیة بین ایران وهاتين البلدين الی تنمیة العلاقات الاقلیمیة والشعبیة.

بدورهما، أبلغ رئیسا برلمان تنزانيا وزنجبار تحیات مسؤولي البلدين الی رئیس الجمهورية، معربين عن أملهما فی تطویر العلاقات الثنائیة خاصة في القطاع الاقتصادي.

أشار الرئیس الايراني السيد ابراهيم رئيسي الی العلاقات الودیة‌ القائمة بین ايران وقرغيزيا طوال التاریخ قائلا: یجب اتخاذ الاجراءات الجادة لتوسیع مستوی التعاون والمناسبات الثنائیة بین البلدین خاصة في قطاعي الاقتصاد والتجارة.

وأوضح رئیسي لدی استقباله اليوم الجمعة رئیس المجلس الوطني القرغیزي"نالانت مامیتوف" : ان تعزیز العلاقات الثنائیة بین البلدين من شأنه تقویة اواصر الصداقة العریقة بینهما قائلا: لدینا امکانیات واسعة لتوسیع العلاقات ویجب تفعیلها.

من جانبه، أبلغ رئیس المجلس الوطني القرغیزي تحیات رئیس بلاده الی رئیسي، متمنیا المزید من التقدم للشعب الایراني وقال: نرغب في توسیع العلاقات الاقتصادیة والتجاریة مع الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.

وأضاف: ان نجاح المحادثات لتأسیس خطوط سکك الحدید بین ایران وقرغیزیا من ترکمانستان وأوزبکستان وتعزیز الطیران بین البلدین سيوفر الأرضیة لتعزیز التعامل والترابط بينهما.