كم تدفع الدول للرياضيين الحاصلين على ميدالية أولمبية؟

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وحسب موقع “CNBC”، فإن نيوزيلندا والنرويج والسويد وبريطانيا من الدول التي تمتنع عن إعطاء مكافآت للرياضيين الفائزين بالميداليات.

ونشر الموقع قائمة بالمكافآت المالية التي تقدمها بعض الدول لأبطالها، ممن يحرزون أي ميداليات في الأولمبياد.

1- سنغافورة

الميدالية الذهبية 783 ألف دولار.

الميدالية الفضية 369 ألف دولار.

الميدالية البرونزية 184 ألف دولار.

2- كازاخستان

الذهبية 250 ألف دولار.

الفضية 150 ألف دولار.

البرونزية 75 ألف دولار.

3- ماليزيا

الذهبية 236 ألف دولار.

الفضية 71 ألف دولار.

البرونزية 24 ألف دولار.

4- إيطاليا

الذهبية 213 ألف دولار.

الفضية 107 ألف دولار.

البرونزية 71 ألف دولار.

5- الفلبين

الذهبية 200 ألف دولار.

الفضية 99 ألف دولار.

البرونزية 40 ألف دولار.

6- المجر

الذهبية 168 ألف دولار.

الفضية 126 ألف دولار.

البرونزية 96 ألف دولار.

7- البرازيل

الذهبية 49 ألف دولار.

الفضية 29 ألف دولار.

البرونزية 20 ألف دولار.

8- اليابان

الذهبية 45 ألف دولار.

الفضية 18 ألف دولار.

البرونزية 9 ألف دولار.

9- أمريكا

الذهبية 37500 ألف دولار.

الفضية 19 ألف دولار.

البرونزية 15 ألف دولار.

10- جنوب أفريقيا

الذهبية 37 ألف دولار.

الفضية 19 ألف دولار.

البرونزية 7 ألف دولار.

11- كندا

الذهبية 16 ألف دولار.

الفضية 12 ألف دولار.

البرونزية 8 ألف دولار.

12- أستراليا

الذهبية 15 ألف دولار.

الفضية 11 ألف دولار.

البرونزية 7 ألف دولار.

13- مصر

الذهبية 64 ألف دولار.

الفضية 48 ألف دولار.

البرونزية 32 ألف دولار.

كما تخصص مصر أيضا راتبا شهريا للبطل الأولمبي مدى الحياة، بحسب وسائل إعلام مصرية.

كما تدفع إيران 10000 دولار للرياضي الحاصل على الذهبية في أولمبياد.

يشار إلى أنه كلما زاد عدد أفراد بعثة أي دولة مشاركة بالأولمبياد، وزادت توقعات حصدهم للميداليات بمختلف ألوانها، انخفضت قيمة المكافأة المادية المقدمة لصاحب الإنجاز الرياضي بتلك البعثة.

فعلى سبيل المثال، تقدم سنغافورة مكافأة مالية لصاحب الميدالية الذهبية تساوي تقريبا 20 ضعف ما تقدمه الولايات المتحدة لصاحب نفس الإنجاز، لكن في المقابل يمثل سنغافورة 23 رياضيا فقط في أولمبياد طوكيو، في حين يصل عدد أفراد بعثة الولايات المتحدة إلى حوالي 600 لاعب.