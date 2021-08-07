زيارة قرقاش إلى تونس .. التوقيت والرسالة .. تفاعل رواد وسائل التواصل

العالم – نبض السوشيال

قرقاش قال أن بلاده تدرك أهمية القرارات التي أعلنها الرئيس سعيد معتبرا أن هذه القرارات تنصب في الحفاظ على الدولة التونسية والاستجابة لإرادة الشعب بحسب رأيه، وفي ظل ما يجري في تونس اعتبر عدد من المغردين هذه الزيارة تدخل في الشأن التونسي محذرين من محاولة السيطرة على الموقف في تونس وداعين للحفاظ على المسير الديمقراطي في الحفاظ على البلاد.

وقال أحد المغردين:" يريدون أن يُلحِقوا #تونس باليمن و ليبيا وسوريا إذا لم يتنبه للأمر #الرئيس_التونسي و #حزب_النهضة معاً و يستفيدوا من دروس الأخرين...الحفاظ على النهج الديمقراطي بكل ما فيه من سلبيات أفضل ألف مرة من الانزلاق نحو المجهول".

ولا شك ان اقالة سعيد لرئيس الحكومة هشام المشيشي وتجمد عمل البرلمان لمدة شهر قابل للتجديد ضمن إجراءات استثنائية قال إن مصلحة الوطن أملتها لإنقاذ البلاد من وضع متعفن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، قد اثارت جدلا كبيرا في الداخل التونسي وفيما لا يزال الصد والرد مستمرا بين الأطراف التونسية مستمرا، يظهر قرقاش في تونس في خطوة اعتبرها أحد المغردين دعم لما اسماه الانقلاب في تونس وكتب احد المغردين: دعم إماراتي متواصل للانقلاب.. الانقلابي والمتحيل #قيس_سعيد يستقبل أنور قرقاش مستشار شيطان العرب في #قصر_قرطاج.

وكتب مغرد آخر: أعتقد ستجري انتخابات مبكرة في #تونس وعندها سيظهر المايسترو الحقيقي الذي يستخدم #قيس_سعيد كقناع له

وفي ظل ما يجري في تونس وبعد مرور أيام عن الخطوة المفاجئة، لم يعين سعيد رئيسا جديدا للوزراء، ولم يعلن عن خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة، وفيما تتعالى الأصوات إلى الإسراع بتعيين حكومة جديدة. ويعد اتحاد الشغل خارطة طريق لإنهاء الأزمة لا تعتبر هذه الزيارة من الطرف الإماراتي وقد انتقد الكثير من المغردين توقيت الزيارة داعين إلى الحذر من محاولة اغتيال الديمقراطية في البلاد.

ويأمل المراقبون للوضع في تونس أن تعود الأطراف التونسية إلى مربع التفهم للخروج من الأزمة الحالية وأن لا تسعى دول معينة لزحلقة الأوضاع في تونس إلى المجهول بطريقة أو أخرى.