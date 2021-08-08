تمارين تساعد على التخلص من دهون البطن خلال أربعة أسابيع فقط

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فى التقرير التالى نتناول 4 طرق تخلصك من دهون البطن في أربعة أسابيع فقط.

تمارين بسيطة في المنزل لخفض نسبة دهون البطن

- جلوس القرفصاء.

- تمارين الألواح وتنويعاتها العديدة.

- تمارين جسور الورك.

- تمرين بيربي.

كيف تخطط للوجبات إذا كنت تهدف إلى حرق الدهون بشكل أسرع؟

يمكن أن يؤدي تناول الطعام بالشكل الصحيح إلى تقليص الخلايا الدهنية بنسبة تصل إلى 18٪، وخاصة الدهون تحت الجلد بالنسبة للمبتدئين، يمكننا معرفة كمية السعرات الحرارية الحالية لدينا وخفضها بمقدار الربع، تأكد من أن مدخولك اليومي من الطعام يحتوي على:

- 30 - 35٪ بروتين.

40-45 % كربوهيدرات.

- %20-25 دهون.

أطعمة محددة يجب تضمينها في النظام الغذائي اليومي.

الأطعمة الغنية بالبروتين:

- حمص.

- بيض.

- الدجاج.

- البطاطا الحلوة.

- المكسرات.

- الأفوكادو.

- زيت جوز الهند.

- زيت الزيتون.

هل تساعد دورات اللياقة البدنية عبر الإنترنت في إدارة الوزن؟

- تعد الدورات التدريبية عبر الإنترنت طريقة رائعة للبدء،والتركيز على أهدافك، وقياس النجاح في نقاط مختلفة.

- يجب مارسة الرياضة بانتظام، وتناول الطعام بشكل صحيح.