بالصور..يشفى من السرطان بعد جراحة باستخدام روبوت يشبه الأخطبوط

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وبعد خمس سنوات من خضوعه للعلاج الرائد للسرطان في مستشفى رويال مارسدن في لندن، أصبح مارك هاول الآن خالياً تماماً من السرطان. وفي حديثه بعد حصوله على نتائج اختبار السرطان، قال مارك: "هذا ما يريد الجميع سماعه".





واستخدم الجراح آصف تشودري روبوتاً يشبه الأخطبوط للعمل على سرطان المريء لدى مارك. وكان أول مريض في المملكة المتحدة يخضع لهذا النوع من العلاج.



ويتحكم السيد شودري بالآلات الميكانيكية من زاوية الغرفة، ويحصل على رؤية ثلاثية الأبعاد داخل جسم المريض، مما يسمح بإجراء الجراحة الأكثر دقة على الإطلاق. وكانت هذه التكنولوجيا ناجحة جداً، حيث يقوم الآن بتدريب الجراحين في جميع أنحاء العالم على استخدامها، بحسب موقع آي تي في.





وقال السيد شودري "المدهش هو مدى شمولية هذه العملية لأنني أستطيع في الواقع التكبير والاقتراب أكثر فأكثر من الهياكل التي أريد تشريحها، وتطبيق مستويات عالية من الطاقة للتحكم بهدف تحقيق الأفضل للمريض دون الإضرار بـ الأنسجة التي تحيط بالمنطقة المصابة".