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المفوضية العراقية توجه رسالة لوسائل الإعلام والمنظمات المدنية

المفوضية العراقية توجه رسالة لوسائل الإعلام والمنظمات المدنية
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٤ بتوقيت غرينتش

وجهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، اليوم الأحد، رسالة لوسائل الإعلام والمنظمات المدنية.

العالم - العراق

وقالت المفوضية في كلمتها الأسبوعية، إن "مع دخول المرحلة الحاسمة للاستعدادات الانتخابية وبدء العدّ التنازلي ليوم الاقتراع الذي تقرّر إجراؤه في العاشر من شهر تشرين الأوّل المقبل، تستنفر المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات جميع ملاكاتها وجهودها وطاقاتها لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي المقبل بمستوى عالٍ من الشفافية والنزاهة وبما يتوافق والقوانين المنظّمة للعملية الانتخابية".

ووجهت المفوضية رسالة إلى "وسائل الإعلام كافّة ومنظّمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الانتخابي بالعمل على رفع المستوى التوعوي للمجتمع بأهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لما له من أثر إيجابي في عملية التداول السلمي للسلطة وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد".

من جانب آخر أشارت المفوضية إلى "استمرارها بالعمل على حجب البطاقات الإلكترونية (القصيرة الأمد) لعامي 2015 - 2016 من سجل الناخبين، لضمان عدم استخدامها في يوم الاقتراع، فضلاً عن أن العمل جارٍ مع الشركة الفاحصة لفحص البرامجيات والسيرفرات والوسط الناقل، وأيضاً مع شركة (ميرو) المصنّعة للأجهزة الانتخابية، لبحث آلية تطوير البرامجيات استعداداً لإجراء عملية المحاكاة الثانية التي من المقرّر إجراؤها في منتصف شهر آب الحالي".

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