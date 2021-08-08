مصر.. بيان حول الموقف المائي لنهر النيل والتعامل مع السيول

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وذكر بيان لوزارة الري أنه "في إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، ومتابعة موقف الأمطار الغزيرة والسيول، تم عقد الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري".

وتابع البيان: "استعرض الدكتور عبد العاطي خلال الاجتماع الإجراءات المتبعة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، موجها بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار السيول القائمة ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية الجاري تنفيذها حاليا".

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية قد اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار الأمطار الغزيرة التي تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، ورفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة، من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

وحسب البيان: "استعرض الدكتور عبد العاطي أيضا الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لإدارة فترة أقصى الاحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، بهدف تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة احتياجات المنتفعين"، مشددا على "ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكد من جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط الكهرباء المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات في المجاري المائية".

وقال وزير الموارد المائية والري إنه "بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة فقد تبين تزايد معدلات سقوط مياه الأمطار بمنابع النيل، وتزايد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وأنه تم إطلاق كميات مياه إضافية من المياه بنهر النيل لغسيل مجري النهر وتحسين نوعية المياه خلال شهري أغسطس وسبتمبر".

كما وجه عبد العاطي بضرورة أن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي والتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.