شاهد..نقل المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين للرياض لمحاكمتهم

العالم - خاص بالعالم

لجنة المعتقلين اكدت أن الحكم النهائي سيصدر بحضور جميع المعتقلين أمام المحكمة في قضية دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرة الى أن أهالي المعتقلين يأملون في أن يتم إغلاق الملف وإطلاق سراح أبنائهم وعودتهم إلى ديارهم.

واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره في جنيف المملكة باخفاء ستين فلسطينيا قسرا، بينهم القيادي في حركة حماس محمد الخضري.

وفي ظل الانتقادات والإدانات الدولية المستمرة ضد استمرار المملكة بسياسة القمع من خلال قانون الإرهاب والمحكمة المتخصصة نقلت منظمة سند الحقوقية مخاوف سبعة خبراء دوليين على مصير الناشطين في المملكة وسط استمرار القمع وتقييد حريةش الرأي والتعبير، متهمين السلطات باتباع اسلوب ممنهج لخنق كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي.

وكشف الخبراء عن تعرض عشرين ناشطا وناشطة للاعتقال التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، وحذروا السلطات من تبعات سياسة القمع والتضييق التي تمارسها بحق الناشطين والمعبرين عن الرأي.

موقع سعوديات معتقلات على التوتير اتهم السلطات بالاصرار على مواصلة اعتقال الناشطات والصحافيات بشكل تعسفي رغم انتشار سلالة دالتا في العالم من جديد، محملا السلطات مسؤولية سلامتهن في ظل انتشار وباء كورونا داخل السجون.

كما نشر الموقع مطالبة منظمة "معا من أجل العدالة" السلطات السعودية بإطلاق سراح معتقلات الرأي، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيحافظ على مكانة المملكة ضمن الممالك المستبدة الديكتاتورية.

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