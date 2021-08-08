الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد..نقل المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين للرياض لمحاكمتهم

الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

قضية المعتقلين الاردنيين والفلسطينيين في سجون السعودية قد تصل الى نهاياتها عقب قيام السلطات بنقلهم الى العاصمة الرياض، بغية عرضهم على المحكمة الجزائية المختصة تزامنا مع الاحتجاجات المتواصلة لذويهم المطالبين بالافراج عنهم بعد اصابة عدد منهم بفيروس كورونا المنتشر في سجن ابها. 

العالم - خاص بالعالم

لجنة المعتقلين اكدت أن الحكم النهائي سيصدر بحضور جميع المعتقلين أمام المحكمة في قضية دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرة الى أن أهالي المعتقلين يأملون في أن يتم إغلاق الملف وإطلاق سراح أبنائهم وعودتهم إلى ديارهم.

واتهم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره في جنيف المملكة باخفاء ستين فلسطينيا قسرا، بينهم القيادي في حركة حماس محمد الخضري.

وفي ظل الانتقادات والإدانات الدولية المستمرة ضد استمرار المملكة بسياسة القمع من خلال قانون الإرهاب والمحكمة المتخصصة نقلت منظمة سند الحقوقية مخاوف سبعة خبراء دوليين على مصير الناشطين في المملكة وسط استمرار القمع وتقييد حريةش الرأي والتعبير، متهمين السلطات باتباع اسلوب ممنهج لخنق كل من يمارس حقه في التعبير عن الرأي.

وكشف الخبراء عن تعرض عشرين ناشطا وناشطة للاعتقال التعسفي، والتعذيب، وسوء المعاملة، وحذروا السلطات من تبعات سياسة القمع والتضييق التي تمارسها بحق الناشطين والمعبرين عن الرأي.

موقع سعوديات معتقلات على التوتير اتهم السلطات بالاصرار على مواصلة اعتقال الناشطات والصحافيات بشكل تعسفي رغم انتشار سلالة دالتا في العالم من جديد، محملا السلطات مسؤولية سلامتهن في ظل انتشار وباء كورونا داخل السجون.

كما نشر الموقع مطالبة منظمة "معا من أجل العدالة" السلطات السعودية بإطلاق سراح معتقلات الرأي، محذرة من أن استمرار هذا الوضع سيحافظ على مكانة المملكة ضمن الممالك المستبدة الديكتاتورية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

دم روان الغامدي يشعل الغضب في السعودية

السعودية تصدر اليوم حكمها ضد داعمين للمقاومة الفلسطينية

السعودية تحدد موعد تلقي طلبات العمرة من الخارج

شرف: زمن الوصاية والتدخل السعودي في شؤون اليمن قد ولّى

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد..نقل المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين للرياض لمحاكمتهم

وكيل وزارة الخارجية البحرينية يصل الاراضي المحتلة

حملة التطعيم في الأردن.. المناعة المجتمعية بلغت 85%

تحذير هام لعشاق القهوة

العراق: مفوضية الانتخابات تعلن وضع خطة لتوزيع البطاقات البايومترية على مراكز التسجيل

ايطاليا..إعتقال زعيمة مافيا نابولي في مطار روما قبل هروبها إلى إسبانيا