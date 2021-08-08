حركة طالبان تسيطر على عاصمتي ولايتين إضافيتين شمالي البلاد

العالم - خاص بالعالم

وبحسب مصادر محلية فان القوات الحكومية، لم تعد لها السيطرة سوى على مطار المدينة وقاعدة عسكرية. وأغلقت طالبان الطريق الإستراتيجي بين قندوز وتخار، الذي يفترض أن تستخدمه القوات الحكومية لاستقدام تعزيزات عسكرية.



مدينة قندوز تعد أهم مكسب تحققه طالبان منذ أطلقت هجوما في أيار - مايو الماضي، لانها لطالما كانت هدفا بالنسبة للحركة التي اجتاح مقاتلوها المدينة في عام 2015 واخرجوا منها، ثم دخلوها بعد عام وتم اخراجهم منها ايضا.بالاضافة الى انها تعتبر جائزة كبرى للحركة لأنها تقع عند بوابة الأقاليم الشمالية الغنية بالمعادن. ويبلغ عدد سكان المدينة نحو 270 الف نسمة.



تقدم طالبان السريع شكل مفاجئة للقوات الحكومية التي حاولت تدارك تراجعها على الارض للتفوق في السماء، بعدما تلقت دفعة مهمة من المقاتلات اميركية من طراز |بي - اثنين وخمسين| حيث قامت بقصف تجمعا لمقاتلي طالبان في مدينة شبرغان عاصمة ولاية جوزجان.

وبحسب وزارة الدفاع الافغانية فان هذا القصف ادى لمقتل مئتي مسلح من طالبان. وقالت واشنطن انها نفذت عدة ضربات جوية ضد الحركة ودعما للقوات الحكومية خلال الايام الماضية.



وزارة الدفاع الافغانية قالت ان القوات الحكومية بدأت عملية عسكرية في ولايتي قندهار وهلمند.

واضافت ان تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى مطار قندهار لمساندة القوات الموجودة جنوبي البلاد.

واوضحت أن قائدا عسكريا في حركة طالبان قتل في الاشتباكات مع القوات الحكومية في ولاية هلمند.

وقد أعلنت الحكومة أنها استعادت السيطرة على مديرية جيري في ولاية قندهار من حركة طالبان، بالاضافة الى استعادتها لمديرية دند الملاصقة لمدينة قندهار.

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