السيسي يوجه دعوة رسمية إلى ملك البحرين لزيارة مصر

العالم- البحرين

وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال استقبال ملك البحرين لوزير الخارجية المصري، اليوم الأحد.

وخلال اللقاء، أشار شكري إلى حرص مصر على التنسيق والتشاور المُستمر مع البحرين تجاه التطورات الإقليمية المتلاحقة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية قوله، إن شكري توجه، مساء السبت، في زيارة رسمية إلى العاصمة البحرينية المنامة.

وتشهد البحرين منذ 2011 حراكا شعبيا للمطالبة بالديمقراطية والحرية، وتسجل منظمات حقوق الانسان ممارسات لا انسانية وطائفية وقمعية من قبل سلطات المنامة ضد الشعب البحريني حيث تعج معتقلات النظام بالناشطين ودعاة حقوق الانسان ويعاني المعتقلون من التعذيب والتنكيل، اضافة الى استخدام المنامة اسقاط الجنسية كوسيلة للتنكيل بمعارضيها وتهجيرهم.